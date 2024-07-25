Сочи попал в топ-3 направлений для трехдневных путешествий в июле

Сочи занял второе месте в рейтинге популярных российских направлений для трехдневных путешествий в июле 2024 года. На долю курорта приходится 8% таких бронирований, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Рейтинг возглавил Санкт-Петербург с 12% бронирований. Тройку лидеров замкнула Анапа с 6%. В Санкт-Петербурге средняя стоимость ночи в отеле при трехдневном бронировании превышает 5,5 тыс. руб., в Анапе — 5 тыс. руб. В Сочи провести ночь при таком виде отдыха также стоит около 5 тыс. руб.

В десятку вошли также Москва (5,1 тыс. руб.), Казань (5,6 тыс.), Геленджик (5,2 тыс.), Ялта (4,9 тыс.) и другие города. Замыкает рейтинг Ялта, здесь средняя стоимость ночи при трехдневной поездке составляет 3,7 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для ранних бронирований. На долю курорта приходится 15% зимних бронирований (с декабря 2024 года по февраль 2025-го).

Вячеслав Рыжков

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