Сотрудники сочинского водоканала в шторм устранили более 40 нештатных ситуаций

В Сочи сотрудники водоканала во время непогоды устранили более 40 нештатных ситуаций на объектах предприятия. В пресс-службе водоканала отметили, что прошедший шторм не повлиял на функционирование стратегических объектов.

Специалисты круглосуточно обеспечивали бесперебойность работы инфраструктуры. На предприятии отметили, что ситуация усугублялась количеством выпавших осадков. Меньше чем за сутки в Сочи выпала их месячная норма.

За время непогоды аварийные бригады более 20 рад выезжали для устранения засоров, откачки колодцев от ливневых вод. Также специалисты промывали коллекторы. Вместе с тем сотрудники предприятия устранили 20 утечек на водоводах и более 90 раз выезжали во все районы города для обследования сетей на предмет возможного повреждения.

Вячеслав Рыжков

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