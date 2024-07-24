«Ростелеком» и «ФаззиЛоджикЛабс» обновил и систему противодействия мошенничеству SmartFraudDetection

«ФаззиЛоджикЛабс» и «Ростелеком» представляют SmartFraudDetection 4.2. — интеллектуальную систему противодействия мошенничеству нового поколения. Обновленная версия не только выявляет новые тренды финансовых атак, но и предоставляет расширенную аналитику поведенияклиентов, обеспечивая еще более надежную защиту бизнеса и интересов пользователей. SmartFraudDetection 4.2. полностью соответствует актуальным законодательным требованиям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Ростелеком Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Денис Рябченков, председатель совета директоров ООО «ФаззиЛоджикЛабс»:

«Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, но мы всегда на шаг впереди:безопасностьклиентов — наш главный приоритет. Постоянно совершенствуя SmartFraudDetection, мы предотвращаем возможные потери и обеспечиваем надежную защиту пользователей от финансовых преступлений. Новая версия системы —еще один шаг в обеспечении максимального уровня защиты от мошенничества на федеральном уровне».

Версия 4.2. получила важную функцию: теперь система может повторнопроверять операции в соответствии с 369-ФЗ. Это позволяет банкам и другим финансовым организациям оперативно реагировать на подозрительные транзакции,приостанавливаяих длядополнительной проверки в случае возникновения подозрений на мошенничество или нарушение законодательства. Такой подход позволяет предотвратить возможные потери и защитить интересы клиентов.

Новая версия SmartFraudDetection полностью соответствует требованиям ЦБ РФ. Если операция была приостановлена системой,но в дальнейшем подтверждена клиентом, ее можно автоматически или вручную отправить на повторную проверку.По результатам проверки будетпринятоитоговое решение о проведении такой операции.

SmartFraudDetection вышла за рамки банковской сферы и уже широкоприменяется в различных сферах, включая классические торговые сети и современные маркетплейсы. В новой версии системы появилась возможностьанализировать покупательское поведение клиента на основе товарных позиций в заказе или чеке.в новой версии SmartFraudDetection был внедрен новый тип данных – List.

Гибкость Listпозволяет адаптировать SmartFraudDetection под разные бизнес-задачи, требующие глубокого анализа структурированных данных, например, для оценки кредитной заявки, поручителей заемщика или его обеспечения по кредиту.

Лилия Шароватова, генеральный директор компании «ФаззиЛоджикЛабс»:

«Компания сможет самостоятельно анализировать данные о поведении пользователей и выявлять тенденции и закономерности. Это позволит ей принимать более обоснованные решения о том, какие изменения внести в свои продукты или услуги».

Версия 4.2 системы SmartFraudDetection получила также новые предустановленные отчеты: распределение оценок риска и распределение транзакций с резолюциями. Они позволят пользователям более гибко управлять рисками,снижать количество ложных срабатываний (False/Positive), применяя оценку риска SFD. Также улучшен функционал управления правилами и списками — ключевогоэлемента SFD. Теперь пользователимогут отслеживать количество срабатываний за определенный период, проверять правильность выполнения условий и действий, а также уведомлять администраторов о любых проблемах или ошибках.

Сергей Парфёнов, технический директор компании «ФаззиЛоджикЛабс»:

«Новый апдейтсистемы стал более отказоустойчивым и безопасным. Это еще раз показывает, что наши разработчики постоянно работают над улучшением продукта, а также о внимании к потребностям пользователей.Уверен, что это обновление сделает работу с системой SmartFraudDetection еще более удобной и эффективной».

Новая версия системы SmartFraudDetection 4.2. — результат непрерывной работы команд «ФаззиЛоджикЛабс» и «Ростелекома» над совершенствованием инструментов для защиты бизнеса от мошенничества. С каждым обновлением компании стремятся предоставить клиентам еще более надежные и эффективные решения, способные противостоять самым изощренным схемам обмана.

«Ростелеком»