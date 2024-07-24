Нацпроект по ремонту дорог начнет действовать в Каминводах в 2025 году

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» впервые начнет действовать на территории Кавказских Минеральных Вод в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ставропольского края.

В следующем году запланирован ремонт семи объектов протяженностью 9 км в Пятигорске, шести объектов протяженностью более 7 км в Кисловодске, одного объекта длинной в 1,6 км в Минеральных Водах и двух объектов протяженностью 13 км в Предгорном округе. Самый масштабный объект — участок «Ессентуки — Совхоз Кисловодский» с мостом через реку Подкумок объемом работ 9 км.

По словам министра хозяйства и транспорта Ставрополья Евгения Штепы, к 2030 году на территории Кавказских Минеральных Вод планируется улучшить 85% дорог.

Ева Китаева