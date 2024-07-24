Советник губернатора Дона войдет в рабочую группу по развитию олимпиадного движения

В рабочую группу по развитию олимпиадного движения по экологии школьников войдет советник губернатора Ростовской области Виктория Абрамченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках встречи заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и советника губернатора Ростовской области Виктории Абрамченко был поднят вопрос о возобновлении олимпиады по экологии для школьников. Дмитрий Чернышенко предложил Виктории Абрамченко войти в состав рабочей группы, связанную с развитием олимпиады по экологии — ее содержания, модернизации и трансформаци.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, олимпиадное движение поможет выявить лидеров в различных отраслях, в том числе в сфере охраны окружающей среды.

Ева Китаева