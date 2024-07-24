Вокзалы Краснодарского края стали лидерами по потреблению интернет-трафика в России

Вокзалы Краснодара и Адлера стали лидерами по потреблению публичного Wi-Fi в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора АО «Компания ТрансТелеКом».

Более 120 тыс. раз пользователи подключались к бесплатному Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях Адлера. По этому показателю курорт занял первое место среди вокзалов и станций России. Второе место принадлежит станции Зеленоград-Крюково третьего Московского центрального диаметра — более 102 тыс. подключений, третье место занял Восточный вокзальный комплекс в Москве — 70 тыс., затем идет вокзал Курска — более 62 тыс, Замыкает пятерку лидеров столичный Казанский вокзал — почти 67 тыс.

Всего в первом полугодии почти полторы тысячи терабайт трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi. Это на 32% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Компания ТрансТелеКом (ТТК) является поставщиком услуг связи и провайдеров цифровых сервисов для государственных организаций и корпоративных клиентов, работающих в отраслях экономики. ТТК совместно с ОАО «РЖД» реализует проект по оснащению железнодорожных вокзалов и станций беспроводным доступом в интернет с 2015 года.

Ева Китаева