Филипп Киркоров выбрался из каньона и добрался до отеля в Сочи

Российский певец Филипп Киркоров выбрался из каньона Псахо в горах Сочи и добрался до отеля. Об этом сам артист сообщил вечером накануне, 23 июля, в своих аккаунтах в соцсетях.

Ранее певец заявил, что вместе со съемочной группой фильма «Братья», в котором снимаются он и комик Денис Дорохов, из-за сильного ливня застряла в каньоне Псахо. Позже представитель артиста Екатерина Успенская сообщила, что с певцом все в порядке, погода начала налаживаться и угрозы здоровью господина Киркорова нет.

Сильный ливень в Сочи прошел днем накануне, 23 июля. Каких-либо серьезных происшествий зафиксировано не было. Ожидается, что непогода на курорте продолжится и 24 июля. Службы города работают в усиленном режиме.

Вячеслав Рыжков

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