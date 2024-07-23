Вторичное жилье в Сочи за полгода подорожало на 17%

В Сочи вторичное жилье за первые шесть месяцев 2024 года подорожало на 17%. По состоянию на июль средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке курорта составляет 305 тыс. руб., сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу «Циан».

Эксперты отмечают, что центр города стабильно дорожает благодаря своей привлекательности. Высоким спросом пользуются квартиры с качественным ремонтом. Старые дома с современным ремонтом также популярны. Рынок привлекателен не только близостью к морю, но и развитой инфраструктурой, отмечает гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

Спикер также отметила, что лишь часть продавцов квартир готовы снизить цену, что создает динамику без значительных колебаний цен. В то же время рынок зависит от ипотечных программ – доступность ипотеки снизилась из-за повышения процентной ставки, покупателей стало меньше. В этой связи в Сочи ожидается некоторое снижение стоимости жилья.

Вячеслав Рыжков

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