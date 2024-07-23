Владимир Путин подписал указ о награждении семи жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами семерых жителей Башкирии, следует из соответствующего указа.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены трое сотрудников АО «Белебеевский завод “Автонормаль”» — заместитель главного механика Зуфар Даутов, монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций Вениамин Васильев и наладчик холодноштамповочного оборудования Михаил Зарянов.

Заслуженными журналистами РФ стали директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов, главный редактор радио «Спутник ФМ» Рузалия Тухбатова и главный редактор нефтекамской газеты «Красное знамя» Людмила Сабитова.

Звание заслуженного работника текстильной и легкой промышленности РФ присвоено директору ООО «Учалинская швейная фабрика» Файрузе Степаненко.

Венера Хисамова

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