Энергетики в Сочи ликвидируют последствия ливня

Сочинские энергетики ликвидируют последствия утреннего ливня. В горной и предгорной местностях зафиксированы падения деревьев и сходы оползней, которые привели к локальным повреждениям энергообъектов, рассказали в пресс-службе Сочинских электросетей.

Сейчас аварийные бригады убирают упавшие деревья и меняют поврежденные опоры ЛЭП в районе сел Васильевка, Ордынка и Верхнеармянская Хобза. К ликвидации последствий непогоды готовы 267 специалистов, 60 единиц спецтехники и 24 резервных источника снабжения электроэнергией общей мощностью четыре МВт.

В усиленном режиме работают также сотрудники водоканала Сочи. Для выполнения аварийных работ на сетях в режиме готовности находятся 21 аварийная бригада и 43 единицы техники. Все объекты водоканала переведены в режим максимальной готовности к любым нештатным ситуациям, сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщал ранее глава Сочи Андрей Прошунин, более 600 человек готовы для ликвидации последствий непогоды в городе. Коммунальная инфраструктура работает без сбоев, по точечным отключениям бригады выезжают оперативно, отмечал мэр.

Вячеслав Рыжков

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