ВС оставил под стражей организатора нелегального «медресе» в Уфе

Сегодня Верховный суд Башкирии оставил под стражей 30-летнего Шамшода Каримова, обвиняемого в незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ), истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов республики. 13 июля фигурант уголовного дела был арестован Советским районным судом Уфы на два месяца, до 12 сентября.

Как сообщал «Ъ-Уфа», два гражданина Таджикистана организовали в Уфе нелегальное «медресе». По версии следствия, фигуранты уголовного дела на съемной квартире обучали Корану 16 воспитанников в возрасте от четырех до 16 лет. За недостаточное усердие при изучении Корана их били палками. Одному из подростков удалось сбежать из квартиры, он обратился за помощью. Обвиняемых задержали в ночь на 12 июля.

18 июля Советский райсуд Уфы арестовал второго фигуранта дела,19-летнего Махмадамина Мухторова. Его также заключили под стражу до 12 сентября. Он обвиняется в незаконном лишении свободы детей (ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Майя Иванова

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