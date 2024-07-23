Глава Роспотребнадзора в Башкирии оштрафована за отказ предоставить специалистов

Верховный суд Башкирии оставил без изменений постановление Октябрьского районного суда Уфы о штрафе в отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анны Казак. Ранее она была признана виновной в совершении административного правонарушения, выразившегося в невыполнении законных требований прокуратуры (ст. 17.7 КоАП РФ) и оштрафована на 2 тыс. руб. Как следует из материалов дела, Анна Казак отказалась предоставить специалистов республиканского Центра гигиены и эпидемиологии для проведения прокурорской проверки в отношение исправительной колонии №9 УФСИН по Башкирии. Сотрудники должны были взять пробы пищи, провести замеры освещенности и температурного режима и предоставить отчет о выявленных нарушениях в прокуратуру. Отказ в предоставлении специалистов глава ведомства мотивировала отсутствием полномочий по санитарно-эпидемиологическому надзору на объектах исправительной системы. Кроме того, Анна Казак сослалась на отсутствие государственного задания на проведение инструментальных исследований.

Суды не нашли оснований признать законным отказ главы управления от выполнения требований прокуратуры. В решении Верховного суда отмечается, что в данном случае Анне Казак не предъявлялось требование о самостоятельной проверке объектов УФСИН, а специалисты Центра гигиены и эпидемиологии требовались для прокурорской проверки.

Идэль Гумеров

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