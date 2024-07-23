Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректор «Стройфедерации» возглавил Ассоциацию застройщиков Башкирии

Новым председателем Ассоциации застройщиков Башкирии стал генеральный директор ООО Специализированный застройщик «ИСК "Стройфедерация"» Денис Крашенинников. Ранее эту должность занимал Марат Латыпов, досрочно сложивший с себя полномочия.

Кандидатуру Дениса Крашенинникова выдвинули члены правления, сообщила пресс-служба ассоциации. Он избран единогласно на двухлетний срок.

Денис Крашенинников «внес свой вклад в развитие строительного комплекса» Башкирии и стандарта «Умного города», который курирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, отметила исполнительный директор Ассоциации Адель Сайфуллина.

«Стройфедерация» с марта 2021 года входит в Ассоциацию застройщиков Башкирии. Предприятие возводило «умные дома» на улицах Бакалинской и Злобина, первый в России «умный дом» с энергогенерирующим фасадом «Гелиос», отмечается в сообщении.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...