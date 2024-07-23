Гендиректор «Стройфедерации» возглавил Ассоциацию застройщиков Башкирии

Новым председателем Ассоциации застройщиков Башкирии стал генеральный директор ООО Специализированный застройщик «ИСК "Стройфедерация"» Денис Крашенинников. Ранее эту должность занимал Марат Латыпов, досрочно сложивший с себя полномочия.

Кандидатуру Дениса Крашенинникова выдвинули члены правления, сообщила пресс-служба ассоциации. Он избран единогласно на двухлетний срок.

Денис Крашенинников «внес свой вклад в развитие строительного комплекса» Башкирии и стандарта «Умного города», который курирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, отметила исполнительный директор Ассоциации Адель Сайфуллина.

«Стройфедерация» с марта 2021 года входит в Ассоциацию застройщиков Башкирии. Предприятие возводило «умные дома» на улицах Бакалинской и Злобина, первый в России «умный дом» с энергогенерирующим фасадом «Гелиос», отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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