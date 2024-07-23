Дом на берегу собственного пляжа сдают в Сочи за 170 тысяч рублей в сутки

Трехэтажный коттедж со спа и частным пляжем сдают в Хостинском районе Сочи за 170 тыс. руб. в сутки. Список самой дорогой недвижимости для посуточного съема предоставил для «Ъ-Сочи» сервис для размещения объявлений «Авито».

Коттедж площадью 300 кв. м расположен на участке в 10 соток. В нем могут проживать до 10 человек. На первом этаже находятся игровая комната с бильярдом и баром, сауна и бассейн. На втором этаже расположены кухня-гостиная, зал, две спальни и две ванные комнаты, а также большая терраса. Третий этаж включает кухню-гостиную, четыре спальни и три ванные комнаты. Вокруг дома оборудован акватермальный спа-комплекс с бассейнами, саунами и гидромассажными ваннами, а также частный пляж с чистой водой.

Трехэтажное шале Фудзи в Красной Поляне предлагают за 150 тыс. руб. в сутки. Объект площадью 360 кв. м расположен на участке в пять соток и рассчитан на восемь гостей. Дом оформлен дизайнерской мебелью и высокими потолками. За 150 тыс. руб. гости получают четыре спальни, кабинет, просторную кухню-гостиную с панорамными окнами и камином. В доме также есть сауна, купель и всесезонный бассейн.

Современная резиденция на Красной Поляне имеет аналогичную стоимость, 150 тыс. руб. в сутки. Резиденция включает три дома, каждый из которых имеет площадь 1,2 тыс. кв. м и находится на участке в 65 соток. В основном доме есть три спальни, зона с камином и кухня в полной комплектации. Особенностью является территория с двумя бассейнами, музыкальным фонтаном, декоративными ручьями и зоной барбекю.

В Сочи также посуточно сдают виллу «Альпика» на границе с Кавказским заповедником за 115 тыс. руб. Объект находится в 2 км от центра Красной Поляны. Внутри есть четыре спальни, сауна, хаммам, теннисный стол и открытый бассейн. Вилла окружена прогулочными зонами и достопримечательностями, включая горные тропы и смотровые площадки.

Более бюджетный и уединенный вариант сдают на Красной Поляне. Двухэтажный дом площадью 340 кв. м предлагают снять за 95 тыс. руб. в сутки. Объект на участке в 7,5 сотки расположен на высоте 750 м над уровнем моря. В доме есть шесть спален, несколько санузлов, джакузи, подогреваемый бассейн и уютная зона барбекю. Из окон и с террас открываются виды на горные вершины.

Мария Удовик

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