«Полив — основа защиты растений»

Десять лет назад — летом 2014 года — в Сочи погибло не менее 70% деревьев популярной у туристов хостинской Тисо-самшитовой рощи. Личинки насекомых в короткий срок распространились на 99% насаждений и уничтожили листву уникальных самшитников. Ежегодно биологи обнаруживают на черноморском побережье новые виды вредителей и патогенов. Какую они несут угрозу декоративным насаждениям и как можно защитить растения, «Ъ-Сочи» рассказала доктор биологических наук, главный научный сотрудник отдела защиты растений Субтропического научного центра РАН Наталья Карпун.



Наталья Карпун

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«Исходя из особенностей климата и, как следствие, флоры, юг России — самый активный регион-реципиент для вредителей по очевидным причинам: теплые, комфортные зимы и видовое разнообразие растений — то есть кормовая база. С начала XXI века на Черноморском побережье российского Кавказа выявлено более 60 новых видов вредителей и более 30 новых видов патогенов, которые ранее здесь не встречались. Отсюда уже начинается их распространение вглубь материка — на восток, на север, в Крым. Например, это азалиевый клоп-кружевница, несколько видов паутинных клещей, хлопковая огневка, липовый клоп, а также один из субтропических видов короедов, повреждающий огромное количество субтропических растений.

Имеется несколько путей инвазии вредителей на черноморское побережье. Большинство видов попали в регион с крупномерным посадочным материалом декоративных пород, который массово завозится из европейских питомников. Другие виды — с автомобильным или железнодорожным транспортом. Мраморный клоп прибыл с грузами нерастительного происхождения: он любит зимовать в штабелированных материалах большими скоплениями — так его и привезли. Виды, которые попали в регион, преимущественно не являются карантинными, но при этом вредителями быть не перестают. При этом самшитовая огневка уже не играет такой существенной роли в регионе, включились естественные враги — энтомофаги, болезни, но она успела нанести значительный ущерб. Из наиболее опасных вредителей сегодня можно отметить кипарисовую радужную златку, красного пальмового долгоносика и пальмового мотылька, это вредители, которые ставят под угрозу культивирование можжевельников, туй и пальм на Черноморском побережье Кавказа, а также сохранность реликтовых можжевеловых лесов.

Новые вредители уже прочно заняли свои ниши в декоративных насаждениях. Естественно, приходится совершенствовать системы защиты, чтобы они были эффективны против недавно появившихся вредителей, а также разрабатывать свежие. Если вид совершенно новый, мы разрабатываем препараты, опираясь на эффективность тех, которые поражают близкородственные виды вредителей. Хочу особо отметить, что основа защиты растений — полив, так как вредители в первую очередь атакуют ослабленные растения, а ничто их так не ослабляет, как недостаток воды в летний период».

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