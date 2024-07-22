С 1 августа в аэропорту Сочи изменят правила парковки

В аэропорту Сочи с 1 августа изменят правила парковки. Руководство воздушной гавани рассчитывает увеличить пропускную способность в пиковые нагрузки летом. Для улучшения транспортной ситуации и удобства пассажиров, которых забирают с привокзальной площади, отменяется суточная парковка перед зданием аэровокзального комплекса и VIP-терминалом, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Автомобилистам, которым необходимо оставить свой транспорт на длительный срок, предлагают пользоваться услугами суточной парковки. Въезд на нее находится до заезда к основному терминалу (поворот направо с основной трассы по направлению к терминалу за 100 м до основного въезда, въездная стойка №32).

Начиная с августа за час парковки перед основным зданием придется заплатить 350 руб. Оплата парковки перед VIP-терминалом также изменится и составит 400 руб. Суточную парковку также затронут изменения в оплате. За каждый полный и неполный час надо будет заплатить 250 руб. За сутки — 1,2 тыс. руб. Тариф будет рассчитываться сверх трех часов стоянки за каждые полные и неполные сутки. В пресс-службе обратили внимание на тот факт, что тарифы на парковку на территории аэропорта оставались неизменными с 2015 года.

Вячеслав Рыжков

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