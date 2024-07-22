«Железная тропа» открылась в горах Сочи

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи открылась новая виа феррата под названием «Железная тропа». Этот аттракцион позволяет пройти по естественным скальным участкам с использованием специального альпинистского снаряжения. Протяженность тропы составляет 300 м, а перепад высот достигает 100 м. Она расположена на северо-восточном склоне хребта Аибга и начинается недалеко от верхней станции канатной дороги «Кавказский экспресс», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Тропа доступна туристам с различным уровнем физической подготовки, так как по всей ее протяженности натянут стальной трос для обеспечения непрерывной страховки, а в местах с перепадом высот установили железные скобы и ступени. Прогулки организуют под руководством профессиональных инструкторов.

Директор департамента курортов Сочи Святослав Ершов отметил, что курорт продолжает развиваться, предлагая не только пляжный отдых, но и новые возможности для активного времяпрепровождения в горах. Он уточнил, что тренд на комфортные и безопасные горные путешествия продолжает набирать популярность.

На курорте Красная Поляна в горах Сочи открыли две новые экотропы: маршрут №17 — Озеро Айсберг и маршрут №18 — Три курорта до перевала «Седой». Эти тропы отличаются высокой сложностью, поэтому обязательным условием является сопровождение гида.

Мария Удовик

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