Вячеслав Федорищев сообщил о кадровых назначениях

Заместителем главы Кинеля по ЖКХ назначен депутат городской думы Самары Вячеслав Тимошенко. Об этом сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Экс-глава Кинеля Александр Прокудин досрочно сложил свои полномочия. Временно исполняет обязанности руководителя города Алексей Лужнов, который работал первым заместителем главы.

Депутат Самарской губернской думы Марина Сидухина назначена общественным советником главы региона по законодательной деятельности. Помощником губернатора также назначен Дмитрий Алехин, который будет отвечать за вопросы мобилизационной подготовки, контроля и исполнения поручений.

Евгений Чернов