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В Самарской области могут сорвать сроки ввода НФС и двух водозаборов

В Самарской области могут сорвать сроки ввода в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции в Большой Глушице, а также двух водозаборов с водоводами в Орловке (Кошкинский район) и Елховке. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства региона.

Врио губернатора Вячеслав Федорищев поручил более жестко работать с подрядчиками проблемных объектов. Он также потребовал предоставлять исчерпывающую информацию по выполнению работ.

Андрей Сазонов

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