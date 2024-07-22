Власти Сочи готовят проект новых туристических информационных центров

В Сочи готовят проект новых туристических информационных центров. Власти планируют изучить мнения горожан и туристов. К следующему лету на нескольких гостевых маршрутах в качестве эксперимента установят новые современные павильоны, анонсировал в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

«Это будут современные конструкции с кондиционерами и подготовленным персоналом, где помогут запланировать экскурсии на весь отпуск или расскажут о туристических объектах в шаговой доступности»,— рассказал мэр.

Господин Прошунин напомнил, что в городе услуги экскурсионного обслуживания предоставляют 44 компании. Во всех районах установлено более 300 небольших павильонов. Однако, отметил мэр, такие павильоны в жару неудобны как для туристов, так и для персонала. Кроме того, считает мэр, некоторые точки не вписываются в общий ландшафт, смотрятся «громоздкими и неуместными».

Вячеслав Рыжков

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