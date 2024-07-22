В Тольятти открылся дилерский центр Lada Sport

Сегодня, 22 июля, в Тольятти состоялось открытие авторизованного дилерского центра Lada Sport. Ежегодно в новом автосалоне на ул. Революционной, 82 планируется продавать около 500 автомобилей.

В шоуруме площадью 662 кв. м. доступны все актуальные спортивные версии автомобилей Lada — Vesta Sportline, Granta Sportline и Granta Sport. Именно Granta Sport стала первым проданным в салоне автомобилем. Ключи от нее вручил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов на торжественной церемонии открытия.

Также в рамках открытия были продемонстрированы гоночные автомобили, представляющие команду LADA Sport Rosneft в чемпионатах России по ралли и кольцевым гонкам. Планируется, что экспозиция «боевых» спортивных автомобилей будет работать в шоуруме на постоянной основе, периодически обновляясь.

В дилерском центре работает станция техобслуживания, рассчитанная на 4 поста, площадью около 400 кв. м.

Первый автосалон Lada Sport в России был открыт в Санкт-Петербурге в прошлом году, в планах расширение сети в других крупных городах.

Алексей Алексеев