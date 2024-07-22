Часть поселения Красная Горка из-за ветра и града осталась без электричества и газа

Часть домов в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района отключена от источников жизнеобеспечения, включая жилые дома и социальные объекты. Связано это с повреждением линии электропередач и газопровода, которое произошло вчера, 21 июля, в результате сильного ветра, дождя и града. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство уточняет, что аварийные бригады и хозяйственно-эксплуатационные службы работают над устранением последствий стихии. Окончательно завершить работы планируют завтра, 23 июля.

Возобновление подачи коммунальных ресурсов находится на контроле прокуратуры Кинель-Черкасского района. Надзорный орган проверяет исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По результатам проверки ведомство даст оценку работе коммунальных служб по устранению последствий урагана и по обоснованности расчетов и взимания платы за жилищно-коммунальные услуги, полноты и своевременности их оказания.

Руфия Кутляева