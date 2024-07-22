Полтонны гуманитарной помощи доставили в ЛНР из Сочи

Из Сочи в ЛНР доставили очередную партию гуманитарного груза для жителей поселка Марковка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В посылках, направленных в ЛНР, есть продукты питания, предметы первой необходимости и одежда. Общий вес груза составил около полутонны. В сборе помощи участвовали сотрудники мэрии, городские предприятия, общественные организации и неравнодушные жители курорта.

Груз доставили сотрудники городской Станции скорой медицинской помощи. Для них это уже 44-я гуманитарная миссия на территорию новых регионов страны.

С осени 2022 года Сочи регулярно оказывает поддержку пострадавшим мирным жителям из ЛНР и ДНР. В нейрореабилитационном центре «Ирис» они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также могут воспользоваться организованными программами отдыха и экскурсий.

Сочинские строители участвуют в восстановлении инфраструктуры в ДНР, работая в рамках проекта Минстроя России. Их усилия направлены на восстановление более 200 объектов в таких городах, как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Харцызск и Амвросиевка.

Мария Удовик

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