На системы безопасности гребного слалома в Уфе потратят 48 млн рублей

Управление капитального строительства по итогам конкурса заключило контракт с ООО «Корунд» на установку в Уфе систем безопасности сооружений гребного слалома с элементами благоустройства, сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником закупки и заключила контракт по начальной цене — 48,5 млн руб., он будет оплачен за счет средств бюджета республики.

До сентября этого года подрядчик должен подготовить территорию строительства, установить системы видеонаблюдения, провести элетросети, а также сооружения водоснабжения и водоотведения, тепло- и газоснабжения, благоустроить и озеленить территорию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2023 года Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на достройку, поставку оборудования и пусконаладочные работы второй очереди строительства комплекса гребного слалома в Уфе с ООО «Корунд» за 454,3 млн руб. В феврале 2022 года Управление заключило контракт на строительство первой очереди комплекса также с «Корундом». Стоимость работ составила 344 млн руб.

ООО «Корунд» зарегистрировано в марте 2011 года в Уфе. Совладельцами являются Игорь Иксанов, Андрей и Владимир Зубовы. Выручка в 2023 году составила 1,2 млрд руб. чистая прибыль — 5,6 млн руб.

Майя Иванова

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