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В Ульяновске мост в створе улиц Шевченко и Смычки достроят до конца 2024 года

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поставил задачу перед строителями — завершить строительные работы на мосту в створе улиц Шевченко и Смычки к концу текущего года. Об этом сообщает минтранс региона.

По информации ведомства, на объекте идет монтаж металлоконструкций пролетных строений. Далее начнутся работы по подъему всех конструкций моста, устройству основания дороги с асфальтобетонным покрытием, обустройству ограждений, световых опор и подъездных путей.

Министерство отмечает, что новая переправа поможет снизить автомобильную нагрузку на основных магистралях Засвияжья на мосту на ул. Минаева, который реконструируется. Жители города смогут добираться до центра быстрее и комфортнее.

Руфия Кутляева

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