Глава Тольятти объяснил ситуацию с неработающими фонтанами

В Тольятти могут быть запущены два неработающих в Центральном районе фонтана — в Портпоселке и у филармонии. Это следует из ответа главы города Николая Ренца на обращение депутата Самарской губернской думы Максима Гусейнова. Срок запуска — третий квартал текущего года. Но это «предположительно».

По словам господина Ренца, у фонтана в Портпоселке декоративная чаша пришла в аварийное состояние, ее ремонтирует ПАО «Куйбышевазот» в качестве добровольной помощи городу. У фонтана на площади Искусств пришло в негодность электрооборудование.

«Почему нельзя его было отремонтировать в плановом порядке этой весной или прошлой осенью, мне непонятно. Из-за нерасторопности чиновников фонтан не работал именно летом, когда он нужен. Я часто бываю у филармонии и ни разу не видел, чтобы кто-то вел здесь ремонтные работы. Да и как можно довести фонтан, который и запустили всего несколько лет назад, до такого состояния, что он остановлен на целый сезон?»— возмутился господин Гусейнов.

Фонтаны не работают и в других районах города. Так, во время визита врио губернатора Вячеслава Федорищева на набережную Автозаводского района к нему подошли подростки и спросили, почему фонтаны включили только сегодня в честь его приезда, а в обычные дни они не работают. Глава региона пообещал взять этот вопрос на свой контроль.

Алексей Алексеев