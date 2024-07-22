Каньон реки Псахо в Сочи закрыли для посещения из-за съемок фильма

В каньоне реки Псахо в Сочи с 21 по 23 июля проходят съемки фильма. Из-за этого объект закрыли для посещения, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

«Во время съемок объект будет недоступен для посещения! Просим учесть это при планировании пребывания в Сочинском национальном парке»,— призвали в пресс-службе.

Какую именно картину снимают в каньоне — в нацпарке не уточнили. Ранее сообщалось, что 18 июля съемки прошли на Ореховском водопаде, предупреждали заранее и о съемках в каньоне. Также съемки пройдут 30 августа на территории Воронцовского ландшафтно-карстового комплекса, а 8 и 9 сентября — вновь в районе каньона реки Псахо.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram