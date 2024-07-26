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Коммерсантъ FM
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Просвещение в советском Закавказье

100 лет назад росло число учащихся в Азербайджане

В Баку прошел съезд работников просвещения Азербайджана. Наркомпрос Мустафа Закария оглы Кулиев в своем докладе отметил рост числа учебных заведений и учащихся в советской республике.

1920 год

1920 год

Фото: РИА Новости

1920 год

Фото: РИА Новости

Так, в 1923 году в Азербайджане было 925 школ первой ступени с 65000 учащихся, сейчас — 1114 школ с 95000 учащихся; школ второй ступени было 26 с 4000 учащихся, сейчас — 42 с 6500 учащихся. В высших учебных заведениях училось 3200 студентов, сейчас — 4200. В педагогических школах год назад обучалось около 1000 человек, сейчас — 2000, на рабфаках – также около 1000, сейчас — свыше 1800.

Однако как число учебных заведений, так и число учащихся может вырасти еще больше. Так, в уездах только 35% детей школьного возраста ходят в школу. При этом тяга тюркских детей к школьному образованию усиливается: вместо 14000 обучавшихся в школах в довоенное время теперь учится 59000. Отсутствие школьных зданий в уездах задерживает развитие дела народного образования. Средствами местных исполкомов и наркомпроса в этом году будет построено 200 школьных зданий. К сожалению, ощущается недостаток в учителях-тюрках.

Издательское дело азербайджанского наркомпроса налаживается.

Тюркские школы учебниками обеспечены. Педагогические институты и тюркские учительские семинарии стоят на должной высоте, учащиеся этих заведений будут обладать высокой квалификацией. В высших учебных заведениях число тюрков увеличено. В скором времени в Азербайджане будет достаточное число лиц с высшей научной подготовкой.

В Азербайджане имеется 761 пункт по ликвидации неграмотности с числом учащихся свыше 18000. Кроме того, имеется 154 пункта повышенного типа с 4360 учащимися.

О народном просвещении в советском Азербайджане писали «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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