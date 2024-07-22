Бывший депутат думы Чапаевска признана виновной в покушении на заказное убийство мужа

Самарский областной суд признал Наталью Гурьянову и Екатерину Абызову причастными к покушению на заказное убийство, сообщили в региональном УФСБ.

Как установило следствие, женщины «с целью завладения организацией, осуществляющей деятельность в сфере пассажирских перевозок, решили убить владельца предприятия, являющегося супругом одной из злоумышленниц».

«В январе 2020 года обе заказчицы задержаны с поличным в момент передачи 400 тыс. рублей за убийство лицу, действующему в рамках мероприятия "оперативный эксперимент"»,— говорится в сообщении.

Наталья Гурьянова была депутатом гордумы Чапаевска 5 созыва. Супругу Натальи Гурьяновой принадлежала доля ООО «Рус-Авто».

Решением суда женщины признаны виновными по ч. 3 ст. 33, ч.1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ, каждая из них приговорена к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Сабрина Самедова