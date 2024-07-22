В Тольятти депутаты выступили с инициативой отмены критерия нуждаемости

Депутаты думы Тольятти предложили отменить критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий в ситуации, когда многодетная семья получает социальную выплату взамен бесплатного земельного участка. Об этом говорится в их письме, направленном в Самарскую губернскую думу.

На территории региона претендовать на социальную выплату взамен участка могут только многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Но необходимого количества свободных земель нет. От этого количество семей, имеющих право получить участок, только растёт. По состоянию на 1 июля 2024 года в Тольятти 4074 семей претендуют на получение бесплатного земельного участка, а на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях числятся 59 семей. Отказ от критерия нуждаемости даст возможность предложить многодетным семьям социальную выплату взамен участка. Это позволит снизить остроту социальной проблемы.

«Просим рассмотреть возможность внесения изменения в часть 16 статьи 9 Закона №94-ГД, предусмотрев предоставление социальной выплаты всем гражданам, имеющим трех и более детей однократно, с их письменного согласия взамен земельного участка, предоставляемого им в собственность бесплатно, а не только многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий с сохранением целевого назначения социальной выплаты»,— говорится в обращении депутатов в Самарскую губернскую думу.

Алексей Алексеев