В Оренбуржье суд рассмотрит дело о мошенничестве экс-начальником электросетей

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника электрических сетей филиала коммерческой организации в Беляевском районе. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

По версии следствия, с апреля 2019 года по октябрь 2023 года обвиняемый, являясь начальником электрических сетей, использовал доверие иностранного гражданина. Он без документального оформления предоставил на систематической основе коммерческие услуги. При помощи обмана, он под вымышленным предлогом самостоятельно внес деньги в кассу филиала организации за электроэнергию, потребленную абонентом. Затем «путем перевода на его банковский счет похитил принадлежащие иностранному гражданину денежные средства в общей сумме свыше 490 тыс. руб.».

В рамках уголовного дела на имущество обвиняемого на сумму свыше 2 млн руб. наложен арест.

Руфия Кутляева