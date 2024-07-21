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В Самаре обсуждают ограничение паркомест для высоток в Кировском районе

Публичные слушания по вопросу ограничения парковочных мест в Кировском районе стартовали в Самаре. Застройщик, ООО «Вираж-Спецстрой», обратился в мэрию с просьбой разрешить отклониться от предельных параметров строительства на этой территории. Проект разрешения размещен на сайте городской администрации.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Застройщик предложил ограничить число парковочных мест до норматива в 0,3 паркоместа на одну квартиру. Компания просит разрешить сделать это на участках площадью 213, 288 и 4518 кв. м. Территория, о которой идет речь, находится в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Мирной.

Георгий Портнов

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