В Самарской области передано в суд дело о мошенничестве с «очищающим обрядом»

Сызранский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба в отношении жительницы Волгограда (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В апреле 2024 года пенсионерка сообщила в полицию о хищении у нее 170 тыс. руб. Потерпевшая рассказала о том, что на улице к ней подошла ранее не знакомая ей женщина и предупредила о том, что у пожилой женщины может случиться беда, так как кто-то у порога ее квартиры «вылил "мертвую воду"».

После этого незнакомка предложила провести потерпевшей «очищающий обряд» и отдать ей все наличные деньги в доме, завернутые в платок. Пенсионерка так и поступила.

Для завершения процедуры обвиняемая приказала потерпевшей пройти в сторону своего дома, не оборачиваясь, 200 шагов и открыть сверток со сбережениями на следующее утро. После этого пенсионерка проверила платок и увидела, что в свертке вместо денег находится нарезанная бумага.

Полиция установила личность предполагаемой преступницы и возбудила уголовное дело. В настоящее время его расследование завершено.

Георгий Портнов