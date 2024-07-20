«Литургия с Патриархом»
Фотовыставка к 15-летию интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Литургия с Патриархом». В экспозиции представлены памятники православной культуры XVII–XIX веков из фондов музея и фотовыставка, посвящённая 15-летию интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Основу экспозиции составят литургическое облачение епископа, участвовавшего в коронации Николая II, саккосы митрополитов Казанских и Свияжских, Евангелие будущего Патриарха Адриана. Фоторепортаж «Ъ-Казань».
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