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«Литургия с Патриархом»

Фотовыставка к 15-летию интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Литургия с Патриархом». В экспозиции представлены памятники православной культуры XVII–XIX веков из фондов музея и фотовыставка, посвящённая 15-летию интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Основу экспозиции составят литургическое облачение епископа, участвовавшего в коронации Николая II, саккосы митрополитов Казанских и Свияжских, Евангелие будущего Патриарха Адриана. Фоторепортаж «Ъ-Казань».

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Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Комплекс литургического облачения епископа, принимавшего участие в коронации императора Николая II в 1896 году

Комплекс литургического облачения епископа, принимавшего участие в коронации императора Николая II в 1896 году

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Комплекс литургического облачения епископа, принимавшего участие в коронации императора Николая II в 1896 году

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка «Литургия с Патриархом»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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