В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Литургия с Патриархом». В экспозиции представлены памятники православной культуры XVII–XIX веков из фондов музея и фотовыставка, посвящённая 15-летию интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Основу экспозиции составят литургическое облачение епископа, участвовавшего в коронации Николая II, саккосы митрополитов Казанских и Свияжских, Евангелие будущего Патриарха Адриана. Фоторепортаж «Ъ-Казань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Комплекс литургического облачения епископа, принимавшего участие в коронации императора Николая II в 1896 году Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 15 Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Комплекс литургического облачения епископа, принимавшего участие в коронации императора Николая II в 1896 году Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка «Литургия с Патриархом» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов