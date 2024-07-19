Доля крупнейших строительных компаний в Сочи выросла с нуля до 23%

В Сочи наблюдается значительное увеличение доли крупных строительных компаний на рынке первичной недвижимости. За последние пять лет их влияние возросло с нуля до 23,2%, сказано в исследовании премии Urban.

В 2020 году средние компании обеспечивали почти 80% предложения на рынке недвижимости высокого класса. Однако к середине 2024 года их консолидированная доля сократилась до 32,5%. Это связано с экспансией компаний из первой сотни общероссийского рейтинга по объему текущего строительства, которые взяли под контроль 23,2% первичного предложения, говорится в исследовании портала.

Региональные игроки также усилили свои позиции. Если пять лет назад им принадлежало 14,3% высокобюджетных лотов, то сегодня эта цифра увеличилась до 35,1%. Индивидуальные предприниматели, традиционно занимающие значительную нишу на сочинском рынке, также демонстрируют устойчивость, увеличив свою долю до 9,2%.

С появлением крупных игроков в Сочи началась реализация масштабных проектов. К июлю 2024 года 41,5% предложения приходится на новостройки с общей площадью жилья более 50 тыс. кв. м. Еще 20,9% — это комплексы с площадью 30–50 тыс. кв. м. Вклад проектов с площадью 20–30 тыс. кв. м всегда был скромным: 4% в 2020 году и 6,9% в 2024 году. Все остальные типы новостроек вместе составляют 30,7% предложения.

Мария Удовик

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