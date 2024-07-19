Сочинские полицейские задержали участников пикантного инцидента на пляже

Мужчина шел с ребенком по нудистскому пляжу и увидел двоих мужчин, совершавших публичные действия интимного характера. На пляже в Уч-Дере нарушителей задержали, сообщает пресс-служба городского УВД.

Полиция оперативно отреагировала на вызов и быстро установила личности нарушителей. Одного из них, гостя из Санкт-Петербурга, задержали в Дагомысе. Второго участника, жителя Якутии, — по ориентировке в Хостинском районе.

На обоих мужчин составили административные протоколы. Сейчас проводится проверка по данному инциденту.

Мария Удовик

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