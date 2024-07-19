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Коммерсантъ FM
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СКР предложил ужесточить основания для лишения приобретенного гражданства РФ

Следственный комитет России (СКР) направил в Госдуму свои предложения по ужесточению миграционного законодательства. Ведомство считает необходимым расширить основания для лишения приобретенного гражданства, добавив к ним факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. В качестве отягчающего обстоятельства предлагается установить совершение преступления иностранцами, которые нелегально находятся в России.

Кроме того, СКР разработал ряд мер, которые позволят обеспечить более четкий контроль за иностранцами, прибывающими в Россию и убывающими из страны. Среди них — процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства, запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

Также в ведомстве считают, что для приобретающих российское гражданство важно синхронизировать процедуру получения паспорта с одновременной постановкой на воинский учет. Вместе с тем предусмотрены предложения, которые определят обязанности работодателей, привлекающих в качестве сотрудников иностранных граждан.

Новые меры по ужесточению миграционного контроля в России ранее сегодня, 19 июля, анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас на рассмотрении нижней палаты парламента находятся 25 таких инициатив. В частности, об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. Помимо СКР запрос о предоставлении своих предложений по этому вопросу Госдума направила также в МВД, Генпрокуратуру и правительство.

Подробнее о позиции СКР по ужесточению миграционной политике РФ — в материале «Ъ» «Зачем они нужны, эти товарищи?».

Милена Костерева

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