«РИА Новости»: визит Аббаса в Москву запланирован на 12-14 августа

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник. На 13 августа запланирована встреча господина Аббаса с российским президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Махмуд Аббас (слева) и Владимир Путин во время встречи в Кремле в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Махмуд Аббас (слева) и Владимир Путин во время встречи в Кремле в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что визит состоится в августе. Тогда речь шла о совместной встрече с Владимиром Путиным 18 августа. В июне помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что точные даты визита уже определены.

В материале «РИА Новости» не уточняется, где будет проведена встреча, и какие темы планируются к обсуждению. В последний раз личная встреча президентов Палестины и России прошла в феврале 2018 года. Летом того же года Владимир Путин пригласил господина Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на финал Чемпионата мира по футболу, но встреча не состоялась.

В октябре 2023 года посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль говорил, что визит господина Аббаса в Москву находится на стадии подготовки. Тогда поездка в Россию планировалась в связи с началом войны в секторе Газа.

О ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке повышают давление».