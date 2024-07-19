CNN: Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор 19 июля

Экс-президент США Дональд Трамп 19 июля проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Этот разговор станет первым с того момента, как господин Трамп покинул должность президента в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По словам одного из источников, разговор политиков состоится «на фоне обеспокоенности в Европе» относительно того, какой будет политика Дональда Трампа по украинскому конфликту в случае его победы на президентских выборах. Другой источник отмечает, что стороны долго не могли договориться о проведении телефонного разговора из-за частой смены графиков Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Господин Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа после вступления в должность президента. В Кремле заявляли, что конфликт слишком сложный, чтобы завершить его за один день. Владимир Зеленский говорил, что в случае избрания Дональда Трампа сотрудничество с США будет тяжелым.

Подробнее о выборах в США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству».