Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила истребители F-16

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обещанные странами Запада истребители F-16 пока не поступили. Поставить их планировалось этим летом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Владимир Зеленский

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли»,— сказал господин Зеленский в интервью британской корпорации BBC. Он добавил, что истребители необходимы Киеву, чтобы «дать отпор господству России в воздухе» и «разблокировать небо».

Украине обещали предоставить более 60 истребителей F-16 Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. В мае первая группа украинских пилотов прошла обучение в США. Часть полученных самолетов Киев разместит на авиабазах за границей, чтобы они не были «мишенями» на украинской территории.

О ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Саммит с Украиной на словах».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...