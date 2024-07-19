Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила истребители F-16
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обещанные странами Запада истребители F-16 пока не поступили. Поставить их планировалось этим летом.
Владимир Зеленский
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
«Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли»,— сказал господин Зеленский в интервью британской корпорации BBC. Он добавил, что истребители необходимы Киеву, чтобы «дать отпор господству России в воздухе» и «разблокировать небо».
Украине обещали предоставить более 60 истребителей F-16 Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. В мае первая группа украинских пилотов прошла обучение в США. Часть полученных самолетов Киев разместит на авиабазах за границей, чтобы они не были «мишенями» на украинской территории.
О ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Саммит с Украиной на словах».