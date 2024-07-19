ABC: Трамп встретился с главой Секретной службы

Экс-президент США Дональд Трамп встретился с директором Секретной службы США Кимберли Читл, сообщает ABC со ссылкой на источники. По их данным, встреча прошла 16 июля в городе Милуоки в отеле, принадлежащем политику. Какие-либо подробности не приводятся.

Это была их первая встреча с момента покушения на господина Трампа. Оно было совершено 13 июля в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела его правое ухо. При стрельбе погиб один из участников митинга, двое получили ранения. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили сотрудники Секретной службы. ФБР до сих пор не может выяснить мотивы нападавшего.

О последствиях ЧП — в материале «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству».

Лаура Кеффер