Глава Минобороны Германии выступил за расширение присутствия страны в космосе

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о стратегическом значении космоса для обороноспособности Бундесвера. Он призвал к укреплению Германией ее позиций в космосе.

Господин Писториус обсудил эту тему во время визита в командный центр Бундесвера для координации деятельности военно-космических операций в городе Удеме. По его словам, ФРГ «нужен военный контроль за работой спутников».

«Мы просто должны осознать, что космос — это стратегическое измерение и нам придется рано или поздно заняться им»,— уверен глава германского Минобороны (цитата по ТАСС).

Единый командный центр для координации деятельности ФРГ в космосе создан в 2021 году. В числе его задач — защита и мониторинг спутников, наблюдение за опасным космическим мусором и отслеживание деятельности других стран.

В мае Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о неразмещении оружия в космосе. Китай и РФ, а также еще пять стран проголосовали за принятие резолюции. Против инициативы выступили семь стран, включая США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дипломатическая битва космического масштаба».

Лаура Кеффер