Путин назначил начальника экспертного управления президента

Владимир Путин своим указом назначил Дениса Агафонова начальником экспертного управления президента. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Господин Агафонов до этого работал замначальника управления президента по внешней политике. В 2010–2015 годах он участвовал в четвертом потоке программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».

В должности начальника экспертного управления он сменил Владимира Симоненко. Тот, в свою очередь, возглавил управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета.

12 июня господин Путин подписал указ об изменении структуры администрации президента (АП). Было образовано пять новых управлений. Также по решению главы государства упразднено управление по обеспечению деятельности Госсовета.

О перестановках в АП — в материале «Ъ» «Новая Старая площадь».

Лаура Кеффер