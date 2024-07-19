Для спасения Тимы Шамшурина не хватает 1 446 322 руб.

Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Ему была проведена химиотерапия и трансплантация костного мозга от отца, Тима вышел в ремиссию, но спустя полгода случился рецидив — болезнь вернулась. Учитывая диагноз, высокий риск рецидива, мальчику жизненно необходима повторная трансплантация костного мозга. Для предтрансплантационной подготовки требуются противоопухолевые лекарственные препараты тепадина (тиотепа) и треконди (треосульфан), которых в отделении нет».

Стоимость лекарств 1 834 322 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 230 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-банка — еще 100 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 1 446 322 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Тиму Шамшурина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Тимы — Марии Вячеславовны Шамшуриной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).