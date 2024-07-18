ФСБ может получить доступ к данным госреестра ЗАГС о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, смены имени или установлении отцовства. Новые нормы обяжут Федеральную налоговую службу (ФНС) предоставлять спецслужбе соответствующие данные, следует из поправок к законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по безопасности.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на поправки, изменения предлагается внести в закон «Об актах гражданского состояния». Единый государственный реестр ЗАГС был запущен в октябре 2018-го, его оператором стала ФНС. Он содержит сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени граждан, начиная с 1926 года. Сейчас доступ к реестру имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды. Отдельную информацию вправе запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, ДОМ.РФ, региональные и муниципальные органы.