«Ученика чародея» с зарплатой до 575 тысяч рублей ищут в Сочи

В Сочи требуется «ученик чародея» с доходом от 175 тыс. до 575 тыс. руб. на руки. Работодатель предлагает свободный график, а также возможность отдыхать за счет компании. «Ученик чародея» будет заниматься сделками с недвижимостью. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Не менее востребован «гуру переговоров», который должен будет заниматься продажей новостроек. Кандидату предлагают зарплату от 500 тыс. руб. на руки. Основные задачи включают работу с входящими клиентами, подбор и показ объектов, организацию сделок с поддержкой профессионалов и ведение базы данных клиентов.

В городе ищут специалиста по продажам домов, коттеджей и земельных участков с доходом от 1 млн до 5 млн руб. Работодатель ищет талантливых продавцов, которые ценят загородный сегмент и готовы продавать мечту о лучшей жизни на морском побережье или о пассивном доходе от недвижимости, сказано в вакансии.

Для тех, кто хочет развиваться в творческой сфере, есть возможность стать reels-мейкером. Вакансия предполагает гибридный график и зарплату от 30 тыс. руб. до вычета налогов. Творческий работник будет создавать сценарии для роликов, вести контент-план, отслеживать тренды и адаптировать контент под бренд агентства недвижимости.

Мария Удовик

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