В ролики Reels теперь можно добавлять несколько аудиодорожек

Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) добавила новую функцию, благодаря которой пользователи смогут загружать до 20 аудиодорожек для записи коротких видео Reels. Ранее для добавления нескольких треков в один Reels нужно было использовать сторонние приложения.

Чтобы добавить дополнительную композицию к Reels, нужно в редакторе нажать на кнопку «Добавить в микс». После этого загруженные треки можно изменять или обрезать прямо в редакторе. Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) будет указывать имя авторов звуковых миксов, в дальнейшем треками смогут воспользоваться другие создатели роликов.

Ранее глава платформы Адам Моссери заявил, что соцсеть не планирует развиваться в сфере длинных видео и конкурировать с YouTube, взамен свой фокус разработчики сместили на развитие коротких видеороликов в стиле TikTok.

Евгений Федуненко