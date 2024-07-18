Орбан заявил, что мирная инициатива Венгрии по Украине продвигается хорошо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его мирная инициатива по урегулированию российско-украинского конфликта отличается от официальной концепции ЕС. По его словам, инициатива продвигается хорошо и уже сделаны первые запланированные шаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы хорошо продвигаемся с ней (мирной инициативой.— "Ъ")... Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Евросоюз — это не исполнитель внешней политики США»,— сказал он журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Великобритании. Трансляцию вел YouTube-канал The Independent.

Господин Орбан пояснил, что он считает самым важным сейчас прекращение огня и начало переговоров. По его словам, другие западные страны надеются, что конфликт завершится на поле боя. Однако сам венгерский премьер настаивает на необходимости как можно скорее провести переговоры. «С каждым днем мы будем терять жизни тысяч невинных людей. Мы должны остановить это»,— сказал он.

В начале июля Виктор Орбан в рамках «мирной миссии» совершил визит в Киев, Москву, Пекин и в Вашингтон. По итогам поездок он выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в части решения российско-украинского конфликта. Однако члены Европарламента и представители Еврокомиссии отмечают, что у венгерского премьера нет мандата ни на какие «мирные миссии».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В ЕС не хотят танцевать венгерку».

Евгений Белоусов