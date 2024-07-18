В Махачкале задержан водитель, сбивший двух полицейских и пытавшийся скрыться

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Махачкале водителя Zeekr, который при попытке досмотра его автомобиля сбил двух полицейских и скрылся. Позднее силовики задержали его в другом районе города вместе с его знакомым, в машину которого он пересел.

Официально инцидент пока прокомментировала лишь официальный представитель МВД России Ирина Волк. В своем Telegram-канале она сообщила о том, что сотрудники полиции проводили операцию по задержанию подозреваемых в наркоторговле.

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан на улице Абубакарова остановили автомобиль, в котором находились трое предполагаемых сбытчиков запрещенных веществ,— написала она.— Когда полицейские стали подходить к машине, водитель на высокой скорости тронулся с места, сбил двух из них и скрылся в неизвестном направлении».

Объявленный план «Перехват» вскоре дал результат: «нарушители были задержаны по горячим следам и доставлены в отдел полиции».

По словам источника «Ъ» в правоохранительных органах, за рулем Zeekr находился 38-летний предприниматель Тимур Муртазалиев. Сбив полицейских и пытаясь уйти от преследования, он обратился за помощью к своему знакомому — владельцу сети кофеен Казбеку Тамазаеву, и тот поспешил ему на выручку. Муртазалиев успел пересесть в его Toyota Camry, однако на улице Гагарина их задержали.

Муртазалиев может стать фигурантом уголовного дела за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Официального подтверждения этой информации пока не последовало. Пресс-служба республиканского МВД ограничилась перепостом сообщения официального представителя МВД России.

Юлия Рыбина, Махачкала