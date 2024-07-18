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Коммерсантъ FM
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В Красном море обнаружено нефтяное пятно длиной 220 км

Неправительственная Организация по исследованию ущерба окружающей среде от военных конфликтов (Conflict and Environment Observatory — CEOBS) вчера сообщила, что в Красном море у побережья Йемена обнаружено вытянутое нефтяное пятно длиной около 220 км. Организация ссылается на спутниковые снимки Европейского космического агентства, на которых это пятно и было обнаружено.

CEOBS предполагает, что пятно могло образоваться из-за атаки хуситов на один из нефтяных танкеров, который был поврежден, но продолжил движение. СМИ предполагают, что атакованным судном может быть нефтяной танкер Chios Lion под либерийским флагом,— в понедельник стало известно, что судно подверглось атаке хуситов в 97 морских милях (170 км) к северо-западу от йеменского порта Ходейда.

По данным Bloomberg, судно Chios Lion 2 июля загрузило 90 тыс. тонн топлива в Новороссийске и направлялось в Китай. Агентство сообщает, что управляющая судном компания Stealth Maritime заявила, что в ходе атаки танкер получил незначительные повреждения, никто из команды не пострадал. При этом компания никак не комментирует сообщения о том, что утечка топлива в мире могла произойти с ее судна.

Как атаки хуситов в Красном море влияют на рынок грузоперевозок — в материале «Ъ FM» «Суда попали под удар».

Евгений Хвостик

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